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Гендиректор «Трактора» рассказал о планах по возвращению в клуб челябинских воспитанников

12:25
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о планах по возвращению в клуб челябинских воспитанников.

«У нас нет задачи возвращать исключительно своих воспитанников. Комплектование команды идет только по-спортивному принципу, как произошло с Виталием Абрамовым. Если получается вернуть своего воспитанника, который соответствует нашему уровню, то это вдвойне приятно», — рассказал Савин.

3 сентября «Трактор» сыграет с «Сибирью» в первом туре КХЛ. Начало — в 15.00 (мск).

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