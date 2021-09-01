Гендиректор «Трактора» рассказал о планах по возвращению в клуб челябинских воспитанников

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о планах по возвращению в клуб челябинских воспитанников.

«У нас нет задачи возвращать исключительно своих воспитанников. Комплектование команды идет только по-спортивному принципу, как произошло с Виталием Абрамовым. Если получается вернуть своего воспитанника, который соответствует нашему уровню, то это вдвойне приятно», — рассказал Савин.

3 сентября «Трактор» сыграет с «Сибирью» в первом туре КХЛ. Начало — в 15.00 (мск).