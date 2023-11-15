Савиков рассказал, за счет чего «Спартаку» удалось переломить ход игры с московским «Динамо»
Защитник «Спартака» Егор Савиков прокомментировал победу над московским «Динамо» (4:3 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Хорошо, что перестроились после плохих двух периодов. После установки тренерского штаба мы вышли заряженными, было видно по лавке и на льду. Болельщики нас повели вперед, ну и мы забили и выиграли матч. Мы добавили немного энергии, злости, полезли на ворота, стали больше по воротам бросать. В третьем периоде стали нагло лезть на ворота и забили. В конце третьего периода были два опасных момента, в овертайме начали играть дерзко», — приводит слова Савикова ТАСС.
«Спартак» набрал 45 очков в 31 матче и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. 16 ноября красно-белые примут «Салават Юлаев».
Источник: ТАСС
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