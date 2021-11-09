Сапрыкин подписал просмотровый контракт с «Витязем»

Вратарь Игорь Сапрыкин заключил просмотровый контракт с «Витязем», сообщается на официальном сайте клуба.

29-летний голкипер в нынешнем сезоне выступал в ВХЛ за красноярский «Сокол», одержав в четырех матчах две победы. Также он провел одну игру за «Куньлунь» в КХЛ, отбив 89,2 процента бросков при коэффициенте надежности 4,15.

Ранее Сапрыкин уже находился в системе «Витязя» с 2010 по 2020 год. Дебютировал вратарь в КХЛ за команду в сезоне-2012/13.

Всего на счету хоккеиста 103 матча в КХЛ, в которых он имеет 91,9 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,76.

«Витязь» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 27 матчах.