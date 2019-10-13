Самвел Мнацян похоронен в Омске

Российский защитник Самвел Мнацян, скончавшийся в возрасте 29 лет от опухоли позвоночника в Германии, похоронен в Омске на Старо-Северном кладбище, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Авангарда».

— Похороны состоялись, приехали болельщики из Новосибирска, Перми, настоящее хоккейное братство, — сказал представитель клуба.

На церемонии слово взяли детский и юношеский тренеры Мнацяна. Также на похоронах присутствовала молодежная команда «Омские ястребы» и представители армянской диаспоры Омска.

Перед похоронами состоялось прощание с игроком в ДХЦ «Авангард». На Старо-Северном кладбище Омска похоронен другой хоккеист, игравший в «Авангарде», — Алексей Черепанов.

Болезнь у бывшего защитника «Сибири» была диагностирована в июле 2018 года, спортсмен проходил лечение в немецком Фрайбурге.