Вратарь «Северстали» описал стиль общения Андрея Разина с хоккеистами

Голкипер «Северстали» Александр Самонов описал стиль общения бывшего главного тренера череповчан Андрея Разина с хоккеистами.

«Он может и накричать, и спокойно поговорить с любым. Может вызвать тет-а-тет, с кем-то на глазах у всей команды поговорить. Он может находить разный подход к каждому — это большой плюс для тренера», — приводит слова Самонова «Чемпионат».

На пресс-конференции, посвященной закрытию сезона, Разин заявил, что не будет продлевать контракт с клубом, потому что «исчерпал себя в «Северстали». Череповецкий клуб проиграл в первом раунде плей-офф ЦСКА в семи матчах (3-4).