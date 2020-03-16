Сами Леписто: «Йокерит хочет играть, но здоровье людей превыше всего»

Защитник «Йокерита» Сами Леписто рассказал об отказе команды выступать в плей-офф в связи с пандемией коронавируса. В полуфинале Восточной конференции финская команда должна была встретиться со СКА.

— Ситуация крайне сложная и неприятная, но здесь мало что зависит от нас, цитируют защитника «Известия». — Мы очень хотим играть, но в данном случае здоровье людей превыше всего. И если ограничения помогут справиться с этой проблемой, значит, мы должны будем подчиниться этим решениям.

По данным на 15 марта, всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.