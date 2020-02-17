«Салават Юлаев» всухую победил «Сочи»
19:11
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» принимал «Сочи». Хозяева победили со счетом 2:0.
Исход встречи решился в третьем периоде, когда голами отметились Александр Кадейкин и Линус Умарк.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сочи» (Сочи) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Кадейкин — 11 (бол., Крикунов, Бурмистров), 50:00 — 1:0. Умарк — 12 (п.в., Семенов), 58:52 — 2:0.
Вратари: Метсола — Проскуряков (58:19 — 58:52, 59:40).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 26 (12+8+6) — 21 (3+13+5).
Судьи: Спирин, Фатеев.
17 февраля. Уфа. «Уфа-Арена».
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