«Салават Юлаев» победил «Сибирь» и прервал серию из четырех поражений подряд

«Салават Юлаев» прервал серию из четырех поражений подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Уфимцы на своем льду переиграли «Сибирь» со счетом 3:1.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы: Кадейкин — 7 (бол., Хартикайнен, Гранлунд), 1:01 — 1:0. Комаров — 6 (бол., Йокипакка, Руохомаа), 5:43 — 1:1. Коледов — 1 (Кадейкин, Жарков), 22:02 — 2:1. Маннинен — 10 (Ларсен, Хартикайнен), 26:20 — 3:1.

Вратари: Метсола — Сятери (57:39 — 58:06, 58:41).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 34 (17+11+6) — 26 (13+6+7).

Судьи: Одиньш, Щенев.

13 декабря. Уфа. «Уфа-Арена».