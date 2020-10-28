«Салават Юлаев» решил исход матча с «Амуром» за один период

«Салават Юлаев» принимал «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы одержали победу со счетом 4:1.

Во втором периоде уфимская команда забросила четыре шайбы подряд за 2 минуты и 37 секунд.

В составе «Салавата» отличились Илья Баранов, Теему Хартикайнен, Данил Башкиров и Вячеслав Солодухин.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 4:1 (0:0, 4:1, 0:0)

Голы: Баранов — 5 (Коробов, Пименов), 35:50 — 1:0. Хартикайнен — 11 (Гранлунд, Панин), 36:25 — 2:0. Башкиров — 2 (Кадейкин, Сошников), 37:01 — 3:0. Солодухин — 1 (Жарков, Пименов), 38:27 — 4:0. Рассказов — 6 (бол., Йордан, Васильев), 39:20 — 4:1.

Вратари: Метсола — Лангхамер.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 20 (3+10+7) — 16 (5+9+2).

Судьи: Ансонс, Лаврентьев.

28 октября. Уфа. «Уфа-Арена».