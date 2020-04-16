«Салават Юлаев» рассматривает четырех кандидатов на позицию пятого легионера

«Салават Юлаев» рассматривает четырех хоккеистов на позицию пятого легионера, сообщает «Горобзор». 30 апреля Линус Умарк покинет команду.

Один из вариантов — приобретение защитника-легионера в случае, если удастся подписать сильных российских хоккеистов для первого-второго звена. Команда нуждается в игроке обороны, так как ее покинет Захар Арзамасцев.

Остальные три игрока «Салавата Юлаева» в шорт-листе — иностранные нападающие.