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«Салават Юлаев» рассматривает четырех кандидатов на позицию пятого легионера

11:21
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«Салават Юлаев» рассматривает четырех хоккеистов на позицию пятого легионера, сообщает «Горобзор». 30 апреля Линус Умарк покинет команду.

Один из вариантов — приобретение защитника-легионера в случае, если удастся подписать сильных российских хоккеистов для первого-второго звена. Команда нуждается в игроке обороны, так как ее покинет Захар Арзамасцев.

Остальные три игрока «Салавата Юлаева» в шорт-листе — иностранные нападающие.

Дополнительная информация:

https://gorobzor.ru/novosti-sporta/hokkey/41395-u-salavata-chetyre-kandidata-v-short-liste-na-zamenu-umarka-odin-iz-nih-zaschitnik

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