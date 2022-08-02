«Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим Маниным

«Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим Иваном Маниным.

Как сообщает пресс-служба клуба, двустороннее соглашение с игроком рассчитано на один сезон.

21-летний форвард начал свою профессиональную карьеру в системе СКА. Минувший сезон Манин провел в команде ВХЛ «СКА-Нева». Всего в лиге на его счету 19 матчей и 1 (0+1) набранное очко, показатель полезности «-2».