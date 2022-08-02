КХЛ выступила с инициативой проводить в школах уроки хоккея с действующими игроками

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига готовит программу, которая предусматривает проведение в школах уроков хоккея с участием действующих игроков.

«Мы готовим программу, которая предусматривает в школах уроки, посвященные хоккею. В городах, где присутствуют клубы лиги, мы хотим организовать проведение таких уроков с участием действующих игроков, — цитирует Морозова ТАСС. — Мы готовим материал, чтобы хоккеисты приходили и рассказывали детям начальных классов про жизнь спортсмена, что такое хоккей, его историю».

По словам главы КХЛ, лига уже общается с клубами по этому вопросу на уровне менеджеров и пресс-служб.

«Что-то будем дополнять в регионах, потому что у разных команд своя история. Нам нужно еще немного времени для подготовки, чтобы в сентябре все запустить», — отметил Морозов.