Морозов утверждает, что все клубы КХЛ имеют проблемы с получением экипировки

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что клубы имеют проблемы с получением экипировки в связи с уходом ряда международных производителей.

«Такие проблемы до сих пор есть у всех. Кто-то эту ситуацию предугадывал, многие, как я знаю, по всем магазинам пытались скупить форму, которая оставалась, — цитирует Морозова ТАСС. — Знаю, что начинают завозить какие-то партии экипировки. Клубы работают в этом направлении, у кого-то есть проблемы с перчатками, у кого-то — с клюшками, у кого-то — со шлемами».

Ранее сообщалось, что ведущие мировые производители профессиональной хоккейной экипировки отказались от поставок в Россию продукции по спецзаказу, в том числе Bauer и CCM.