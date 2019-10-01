«Салават Юлаев» победил «Торпедо». Умарк и Ларсен набрали по четыре очка

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» принимал «Торпедо». Хозяева одержали победу со счетом 5:1.

Уфимский клуб набрал 15 очков. У «Торпедо» осталось 16 баллов.

В этой встрече сразу два игрока «Салавата» набрави по четыре очка. Защитник Филип Ларсен отметисля дублем и двумя голевыми передачами. У нападающего Линуса Умарка один точный бросок и ассистентский хет-трик.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Голы: Умарк — 3 (Ларсен, Маннинен), 3:29 — 1:0. Варфоломеев — 1, 17:28 — 1:1. Хартикайнен — 7 (Умарк, Ларсен), 25:32 — 2:1. Ларсен — 3 (Умарк), 35:17 — 3:1. Ларсен — 4 (Умарк), 37:09 — 4:1. Алалыкин — 1 (Мухамадуллин, Хохряков), 58:53 — 5:1.

Вратари: Метсола — Линдбек (Тихомиров, 35:17).

Штраф: 16 — 10.

Броски: 46 (14+17+15) — 26 (8+9+9).

Судьи: Сергеев, Цыплаков.

1 октября. Уфа. «Уфа-Арена». 5365 зрителей.

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