«Салават Юлаев» одержал волевую победу над московским «Динамо» в товарищеском матче

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«Салават Юлаев» обыграл московское «Динамо» в товарищеском матче — 2:1. Игра проходила в Уфе.

В составе хозяев отметились Станислав Бочаров и Степан Санников. У москвичей забил Максим Джиошвили.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо М» (Москва) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Джиошвили — 2 (бол., Каблуков, Рашевский), 8:36 — 0:1. Бочаров — 1 (бол., Науменков, Кадейкин), 23:09 — 1:1. Санников — 1 (Тимкин), 45:15 — 2:1.

Вратари: Кареев — Коновалов.

10 августа. Уфа. Уфа-Арена.