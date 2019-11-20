«Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь», единственную шайбу забросил Сошников

«Салават Юлаев» дома одержал победу над «Куньлунем» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Единственную шайбу в первом периоде встречи забросил нападающий хозяев Никита Сошников. Игра проходила в Уфе.

Вратарь уфимцев Юха Метсола сделал 37 сэйвов в матче.

«Салават Юлаев» с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» — 29 баллов и 10-я строчка.

22 ноября «Салават Юлаев» дома будет принимать «Амур». «Куньлунь» сыграет с «Нефтехимиком» в гостях (22 ноября).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Сошников — 15 (Пашнин, Майоров), 4:02 — 1:0.

Вратари: Метсола — Смит (58:17).

Броски: 22 (7+14+1) — 37 (9+10+18).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

20 ноября. Уфа. «Уфа-Арена».

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