«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» на предсезонном турнире в Омске
В матче Кубка Блинова в Омске «Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» со счетом 1:5.
У ярославского клуба голы забили Степан Никулин, Георгий Иванов, Максим Березкин, оформивший дубль, и Иван Чехович. За команду из Уфы отличился Александр Хмелевский.
Хоккей. Кубок Блинова
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Голы: Никулин — 1 (Иванов, Алексеев), 11:21 — 0:1. Иванов — 2 (бол., Лихачев, Алексеев), 19:59 — 0:2. Березкин — 2 (Гернат), 27:27 — 0:3. Хмелевский — 4 (бол., Цулыгин), 28:58 — 1:3. Чехович — 1 (Черепанов, Березкин), 55:50 — 1:4. Березкин — 3 (бол., Шалунов, Сергеев), 59:12 — 1:5.
Вратари: Ежов — Исаев.
Штраф: 17 — 13.
Броски: 14 (4+8+2) — 41 (14+8+19).
Судьи: Оскирко, Спирин.
23 августа. Омск. G-Drive Арена.
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