Московское «Динамо» по буллитам уступило «Салавату Юлаеву» и проиграло второй матч подряд
Московское «Динамо» по буллитам уступило «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:3.
Голами в основное время составе московской команды отметились Павел Кудрявцев и Максим Джиошвили. За клуб из Уфы заброшенными шайбами отметились Райан Мерфи и Алексей Пустозеров.
Победный буллит на счету игрока «Салавата» Николая Кулемина.
«Динамо» проиграло второй матч подряд. Команда занимает второе место на Западе с 24 очка в 16 матчах.
«Салават Юлаев» набрал 20 очков в 16 играх и поднялся третье место на Востоке.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Москва) — 3:2 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Мерфи — 1 (Бочаров, Шмелев), 18:56 — 1:0. Пустозеров — 3 (Картаев, Кузьмин), 42:13 — 2:0. Кудрявцев — 2 (Рашевский), 56:20 — 2:1. Джиошвили — 3 (Уил, Менелл), 59:59 — 2:2.
Победный буллит: Кулемин.
Вратари: Ежов — Коновалов (58:42 — 59:07, 59:15 — 59:59).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 28 (14+6+7+1) — 37 (6+11+14+6).
Судьи: Морозов, Мочалов.
8 октября. Уфа. Уфа-Арена. 6184 зрителя.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|19
|17
|2
|35
|2
|Динамо М
|19
|13
|6
|29
|3
|Локомотив
|18
|11
|7
|25
|4
|Торпедо
|18
|11
|7
|23
|5
|Спартак
|20
|9
|11
|23
|6
|ЦСКА
|17
|10
|7
|23
|7
|Витязь
|19
|10
|9
|23
|8
|Северсталь
|19
|9
|10
|21
|9
|Куньлунь
|20
|8
|12
|19
|10
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|18
|11
|Сочи
|17
|3
|14
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|18
|13
|5
|27
|2
|Металлург
|18
|12
|6
|26
|3
|Сал. Юлаев
|18
|10
|8
|23
|4
|Сибирь
|20
|10
|10
|22
|5
|Барыс
|19
|10
|9
|21
|6
|Ак Барс
|18
|8
|10
|20
|7
|Адмирал
|19
|8
|11
|18
|8
|Трактор
|20
|7
|13
|17
|9
|Авангард
|18
|7
|11
|16
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|18
|5
|13
|13
|17.10
|16:30
|
Барыс – Торпедо
|- : -
|17.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|17.10
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|17.10
|19:00
|
Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|17.10
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -