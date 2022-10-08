Московское «Динамо» по буллитам уступило «Салавату Юлаеву» и проиграло второй матч подряд

Московское «Динамо» по буллитам уступило «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:3.

Голами в основное время составе московской команды отметились Павел Кудрявцев и Максим Джиошвили. За клуб из Уфы заброшенными шайбами отметились Райан Мерфи и Алексей Пустозеров.

Победный буллит на счету игрока «Салавата» Николая Кулемина.

«Динамо» проиграло второй матч подряд. Команда занимает второе место на Западе с 24 очка в 16 матчах.

«Салават Юлаев» набрал 20 очков в 16 играх и поднялся третье место на Востоке.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Москва) — 3:2 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Мерфи — 1 (Бочаров, Шмелев), 18:56 — 1:0. Пустозеров — 3 (Картаев, Кузьмин), 42:13 — 2:0. Кудрявцев — 2 (Рашевский), 56:20 — 2:1. Джиошвили — 3 (Уил, Менелл), 59:59 — 2:2.

Победный буллит: Кулемин.

Вратари: Ежов — Коновалов (58:42 — 59:07, 59:15 — 59:59).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (14+6+7+1) — 37 (6+11+14+6).

Судьи: Морозов, Мочалов.

8 октября. Уфа. Уфа-Арена. 6184 зрителя.