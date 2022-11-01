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Сегодня, 19:25

«Амур» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» и прервал шестиматчевую победную серию уфимцев

Руслан Минаев
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«Амур» на выезде обыграл «Салават Юлаев» в серии послематчевых буллитов — 2:1.

В основное время в составе хозяев забил Данил Алалыкин. У гостей отличился Сергей Дубакин.

Победный буллит забил Ярослав Лихачев.

«Салават Юлаев» прервал шестиматчевую победную серию и занимает второе место в Восточной конференции (34 очка).

У «Амура» 20 очков и 10-я строчка «Востока».

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Дубакин — 4 (Барулин, Вихарев), 8:15 — 0:1. Алалыкин — 2 (Бирюков, Башкиров), 38:40 — 1:1.

Победный буллит: Лихачев.

Вратари: Кареев — Аликин.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 28 (9+11+7+1) — 24 (6+11+5+2).

Судьи: Прокуратов, Раминг.

1 ноября. Уфа. Уфа-Арена.

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КХЛ
ХК Амур
ХК Салават Юлаев
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Трактор – Адмирал
 2 : 1 ОТ
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