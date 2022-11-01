«Амур» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» и прервал шестиматчевую победную серию уфимцев
«Амур» на выезде обыграл «Салават Юлаев» в серии послематчевых буллитов — 2:1.
В основное время в составе хозяев забил Данил Алалыкин. У гостей отличился Сергей Дубакин.
Победный буллит забил Ярослав Лихачев.
«Салават Юлаев» прервал шестиматчевую победную серию и занимает второе место в Восточной конференции (34 очка).
У «Амура» 20 очков и 10-я строчка «Востока».
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Дубакин — 4 (Барулин, Вихарев), 8:15 — 0:1. Алалыкин — 2 (Бирюков, Башкиров), 38:40 — 1:1.
Победный буллит: Лихачев.
Вратари: Кареев — Аликин.
Штраф: 0 — 2.
Броски: 28 (9+11+7+1) — 24 (6+11+5+2).
Судьи: Прокуратов, Раминг.
1 ноября. Уфа. Уфа-Арена.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|25
|23
|2
|47
|2
|ЦСКА
|23
|16
|7
|35
|3
|Динамо М
|25
|15
|10
|34
|4
|Локомотив
|24
|15
|9
|33
|5
|Торпедо
|24
|14
|10
|29
|6
|Витязь
|24
|11
|13
|28
|7
|Спартак
|25
|11
|14
|27
|8
|Динамо Мн
|25
|10
|15
|24
|9
|Северсталь
|25
|9
|16
|23
|10
|Куньлунь
|26
|9
|17
|21
|11
|Сочи
|22
|3
|19
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|24
|17
|7
|37
|2
|Сал. Юлаев
|24
|15
|9
|34
|3
|Автомобилист
|24
|15
|9
|31
|4
|Сибирь
|26
|14
|12
|30
|5
|Адмирал
|25
|12
|13
|28
|6
|Барыс
|26
|12
|14
|25
|7
|Трактор
|26
|11
|15
|25
|8
|Ак Барс
|23
|10
|13
|24
|9
|Авангард
|24
|10
|14
|23
|10
|Амур
|24
|8
|16
|20
|11
|Нефтехимик
|24
|9
|15
|19
Результаты / календарь
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
|1.11
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|3 : 1
|1.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Амур
|1 : 2 Б
|1.11
|17:00
|
Трактор – Адмирал
|2 : 1 ОТ
|1.11
|19:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|- : -
|1.11
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|1.11
|19:30
|
Динамо М – Металлург
|- : -
|1.11
|19:30
|
Спартак – Авангард
|- : -
Новости