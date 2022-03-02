«Салават» расторг контракт с нападающим Гранлундом

Нападающий Маркус Гранлунд покидает «Салават Юлаев». Контракт с хоккеистом расторгнут по обоюдному соглашению без выплат, сообщает сайт уфимцев.

В текущем сезоне КХЛ форвард провел 41 матч и набрал 38 (8+30) очков. В составе сборной Финляндии он выиграл Олимпиаду-2022 в Пекине.

2 марта «Салават Юлаев» проведет первый матч с «Сибирью» в рамках серии первого раунда Кубка Гагарина.

Ранее форвард «Салавата Юлаева» Джефф Плэтт покинул команду. Контракт с 36-летним белорусом также был расторгнут по обоюдному соглашению без выплат.