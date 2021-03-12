«Салават» продлил контракт с нападающим Башкировым

Нападающий Данил Башкиров подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым». Соглашение клуба с 19-летним форвардом рассчитано на три сезона, сообщает сайт «Салавата».

«Мы подписали взаимовыгодное соглашение на три года с одним из перспективных воспитанников нашей клубной системы. По мере своего развития Башкиров показывал очень хорошие результаты и динамику своего спортивного роста. Он одинаково эффективно играл в Молодежной хоккейной лиге, Высшей хоккейной лиге. С прошлого года ему начали доверять место в основе первой команды, он был включен в состав сборной России на МЧМ. Мы рассчитываем на него и ожидаем роста спортивной карьеры именно в нашем клубе. Надеемся, он станет примером для всех воспитанников всей нашей хоккейной вертикали», — заявил спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов.

Всего в КХЛ молодой форвард провел 51 игру, набрал 7 (3+4) очков при 2 штрафных минутах, среднее время на льду 8:33.