Вице-президент «Трактора» Усачев покинул клуб

Вице-президент «Трактора» по хоккейным операциям Олег Усачев заканчивает свою работу в клубе, сообщает сайт команды.

Олег Усачев начал свою деятельность в Челябинске весной 2019-го года и провел в клубе два полных сезона, выйдя с командой в 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина этой весной.

«Хочется сказать только слова благодарности Олегу Леонидовичу за год плодотворной совместной работы и время, проведенное в «Тракторе». Он курировал трансферную политику — ключевое направление для развития организации и ее роста. Сегодня мы видим, что клуб имеет долгосрочные контракты с лидерами, что немаловажно в контексте стратегического планирования. За это ему огромное спасибо и пожелания успехов в дальнейшей деятельности. Мы расстаемся хорошими друзьями», — заявил Иван Савин, генеральный директор хоккейного клуба «Трактор».