Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Сложно сказать, почему не идет большинство, — отметил Кагарлицкий. — Завтра посмотрим, разберем. Были моменты, но самое главное — реализация. Много бросали, неплохо разыгрывали, но есть проблемы с завершением. Будем их решать.

Удар в голову? Момент еще не видел. Бить в голову не собирался. Хотел сыграть в тело и поехать на смену. Момент не видел, но, если вы говорите, что был удар в голову, значит, так и есть. Не хотел, каюсь. Но что делать?

Изначально не хотел бить его. Просто игрок сделал движение в мою сторону, когда я ехал назад. На самом деле, грубо вроде не играл, но судьям виднее.

Сложно сказать, что не заладилось в третьем периоде. Мы не реализовали численное преимущество, а ЦСКА реализовал. Надо добавлять в реализации моментов. С одним голом тяжело обыграть такую команду. Тренерский штаб завтра расскажет, где мы допустили ошибки, где добавить.

Даже после шайбы СКА сложно не думать о безголевой серии, когда у тебя всего один гол. Стараюсь не зацикливаться на этом, но у меня такая работа — забивать голы. Я ее не выполняю, значит, надо исправляться. Хотелось бы так долго тянуть и не акцентировать внимание на сопернике. Было бы здорово забивать в каждой игре. (Михаил Скрыль)