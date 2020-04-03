«С чего вы это взяли вообще?» Форвард «Автомобилиста» ответил на критику в адрес Дацюка

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев заступился за нападающего команды Павла Дацюка. По его мнению, ветеран помог екатеринбуржцам в сезоне-2019/20, а конфликта в команде с ним не было.

— Мне кажется, что если бы в этом году не пришел Павел Дацюк, то все бы было у вас гораздо лучше. Он разрушил коллектив, не помог команде. С ним стало только хуже.

— Это ваше мнение, но я совершенно так не считаю. Павел очень сильно «Автомобилисту», конкретно игрокам. Всегда поможет, всегда подскажет.

— Он же с первого дня стал менять правила в раздевалке «Автомобилиста». Они могли быть плохими или хорошими, но к ним все привыкли.

— Вот с чего это взяли вообще? Я с самого начала сезона читал про все это и удивлялся. Например, про конфликт с Найджелом Доусом. Не видел ничего подобного. Стал менять правила? Да у нас есть правила, которые вывешивают на дверях раздевалки и мы все их соблюдали. В «Автомобилисте» был отличный коллектив. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью Голышева