Рябыкин стал главным тренером «Витязя»

«Витязь» объявил о назначении Дмитрия Рябыкина на пост главного тренера.

Контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

После 15 игр «регулярки» ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ «Витязь» занимает последнее место «Запада» с 9 очками.

В прошлом сезоне 47-летний специалист работал ассистентом в «Металлурге» из Магнитогорска. В 2022-м возглавлял «Авангард». С 2016 по 2022 Рябыкин работал ассистентом главного тренера омского клуба.