Рябыкин об отставке из «Авангарда»: «Сказал Крылову, что он поторопился»
Бывший главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин в интервью «СЭ» прокомментировал увольнение из клуба в начале сезона-2022/23.
— С Михаилом Кравецом «Авангард» в скором времени выдал длинную серию побед. Не думали, что такая же ситуация повторилась бы и при вас?
— Когда меня увольняли, мы встретились с Александром Крыловым. Я сразу сказал ему, что он поторопился. Что стоило дать немного времени, и мы бы стабилизировали игру. Но решение уже было принято.
— Связываете ли раннюю отставку из «Авангарда» с тем, что вы возглавили команду после Боба Хартли и не смогли соответствовать высокой планке, которую задал канадец?
— Я не думаю, что моя отставка связана с этим. Понятно, что была высокая планка. Но причины совсем другие. Все навалилось: 12 матчей на выезде, травма Найта, когда приходилось играть в два центральных. Когда Корбэн травмировался, мы играли с Броадхерстом и Малыхиным в центре. Поставили в центр Телегина, потому что не было других вариантов. Еще не восстановился Дергачев. Играть в два центральных очень непросто. Помню матч с «Динамо». Мы неплохо играли, но проиграли почти все вбрасывания. А когда ты уступаешь на точке, то теряешь инициативу.
— Пытались ли вы копировать Боба Хартли, когда возглавили «Авангард»?
— Я не хотел копировать Хартли. Просто оставил весь тренировочный процесс, но никого не копировал. Не вижу в этом смысла.
Рябыкин возглавлял «Авангард» с марта по октябрь 2022 года. Под его руководством омичи в сезоне-2022/23 одержали 6 побед и потерпели 10 поражений.
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