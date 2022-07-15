Генменеджер московского «Динамо»: «Нам нужен один защитник и один форвард»

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин в интервью «СЭ» рассказал о дальнейших трансферных планах клуба.

— Насколько вы довольны вратарской линией? Все-таки в команде у вас два вратаря, чей уровень трудно оценить объективно. Не рискуете ли вы, отказавшись от приглашения иностранца? Может быть, стоило провести более серьезную работу по возвращению Вадима Жеренко?

— Сначала по поводу Вадима. Его переезду в «Динамо» мешает финский клуб, где он провел последний сезон. Но мы не оставляем попыток его вернуть и будет замечательно, если получится. Что касается голкиперов, то мы решили в этом сезоне сделать ставку на молодых вратарей. Да, есть риск, но не такой высокий, как кажется. Илья Коновалов в КХЛ провел три сезона.

— На нормальном уровне всего один.

— Но для КХЛ он не новичок. Думаем, что Илья вышел на тот этап, когда он должен становиться первым номером в серьезном клубе. Да и Коновалов сам готов к ответственности. Так что иностранного вратаря мы не ищем.

— А кого ищете?

— Думаю, что нам нужен еще один защитник и один форвард.

— Крайний нападающий?

— Да, с центральными у нас все в порядке. Но мы не сбрасываем со счетов и молодых парней. У некоторых парней 2004 года рождения есть шанс сыграть в этом сезоне в КХЛ.