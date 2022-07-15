Генменеджер московского «Динамо»: «Нам нужен один защитник и один форвард»
Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин в интервью «СЭ» рассказал о дальнейших трансферных планах клуба.
— Насколько вы довольны вратарской линией? Все-таки в команде у вас два вратаря, чей уровень трудно оценить объективно. Не рискуете ли вы, отказавшись от приглашения иностранца? Может быть, стоило провести более серьезную работу по возвращению Вадима Жеренко?
— Сначала по поводу Вадима. Его переезду в «Динамо» мешает финский клуб, где он провел последний сезон. Но мы не оставляем попыток его вернуть и будет замечательно, если получится. Что касается голкиперов, то мы решили в этом сезоне сделать ставку на молодых вратарей. Да, есть риск, но не такой высокий, как кажется. Илья Коновалов в КХЛ провел три сезона.
— На нормальном уровне всего один.
— Но для КХЛ он не новичок. Думаем, что Илья вышел на тот этап, когда он должен становиться первым номером в серьезном клубе. Да и Коновалов сам готов к ответственности. Так что иностранного вратаря мы не ищем.
— А кого ищете?
— Думаю, что нам нужен еще один защитник и один форвард.
— Крайний нападающий?
— Да, с центральными у нас все в порядке. Но мы не сбрасываем со счетов и молодых парней. У некоторых парней 2004 года рождения есть шанс сыграть в этом сезоне в КХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4