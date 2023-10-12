Рябыкин: «Витязь» должен научиться не проигрывать сам себе»

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (0:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Интересный, очень быстрый матч получился. Мы чуть-чуть провалили начало, потом вроде вошли в игру, но невынужденные и грубые ошибки решили исход. Мы работаем над выходом из ситуации, у нас меняется тактика. Понятно, что ребятам очень тяжело, потому что много информации. Они еще думают, кто куда должен бежать — это тяжело. Вдобавок не так много тренировочного процесса, потому что игры идут через день, сейчас у нас выездная серия. Стараемся все равно доносить информацию. В первом периоде вроде бы хорошо играли в меньшинстве — бац, чуть ли не сами себе забили. Во втором периоде тоже... Тяжело. Наша команда должна научиться не проигрывать сама себе. В атаке не хватило в первую очередь того, что мы плохо закрывали вратаря. Дали ему свободно смотреть, все видеть. Сейчас хорошие вратари в хоккее, тяжело забивать, если ты его не закрываешь», — цитирует пресс-служба лиги Рябыкина.

«Нефтехимик» (11 очков) продолжает занимать последнее место в Восточной конференции. «Витязь» (9 очков) идет последним в Западной конференции.