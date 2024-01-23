Ротенберг: «Задача не отменяется — защищаем Кубок Континента. Надо выигрывать каждый матч»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о задаче команды после выхода в плей-офф КХЛ сезона-2023/24.

«Задача не отменяется — защищаем Кубок Континента, мы его обладатели. Без громких слов надо выходить в каждой смене, вырывать шайбу, выигрывать единоборства, побеждать в каждом матче. Наша задача простая — выигрывать каждый матч, победить в последней игре сезона», — приводит пресс-служба клуба слова Ротенберга.

СКА занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции с 73 очками после 54 игр. Команда Ротенберга уже после встречи с «Куньлунем» (3:1), которая прошла 19 января, обеспечила себе выход в плей-офф КХЛ.