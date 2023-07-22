Ротенберг сообщил об уходе Рукавишникова из СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объявил об уходе защитника питерцев Романа Рукавишникова. Клуб и игрок договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

«Мы многое прошли вместе и всегда Рома показывал себя настоящим мужчиной и большим профессионалом. Сегодня наши дороги расходятся — такова уж хоккейная жизнь. Тем не менее, мы расстаемся друзьями. Я от всей души желаю Роману успехов на льду и за его пределами!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

«СЭ» сообщал, что 31-летний россиянин близок к переходу в «Спартак».

Рукавишников выступал за СКА с 2014 по 2019 год, после чего провел три сезона в «Ак Барсе», а затем вернулся в клуб из Санкт-Петербурга в 2022 году.

В сезоне-2022/23 хоккеист набрал 6 (1+5) очков в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 2 (1+2) очка в 9 играх Кубка Гагарина.