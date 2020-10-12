Ротенберг рассказал, когда вернется в строй Брагин

Вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг, исполняющий обязанности главного тренера, после матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:4) рассказал о здоровье Валерия Брагина.

— Мы работаем всем штабом, — сказал Ротенберг. — Есть рекомендации докторов, знаем примеры, как у Анвара Гатиятулина в «Тракторе», когда бывают осложнения после болезни. Валерия Брагина мониторят ежедневно, сейчас он не может выходить на лед, быть рядом. Но мы с Валерием Николаевичем работаем, он вместе с нами и на видео- и на радиосвязи. Надеемся, что он скоро вернется, но все зависит от докторов.

Не все еще выздоровели — болеют несколько игроков, несколько членов штаба. Ждем их возвращения, надеюсь, в течение недели будем в полном комплекте. Рисковать здоровьем наших тренеров мы сейчас не будем. Надеемся, за неделю все восстановятся и смогут участвовать в ледовых тренировках, быть на лавке. Вы знаете, что у многих осложнения с легкими, и важно не рисковать здоровьем. (Официальный сайт СКА)

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