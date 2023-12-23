Ротенберг — о поражении СКА от «Торпедо»: «Допустили три ошибки, за которые соперник нас наказал»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча против «Торпедо» (1:3) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Обе команды показали яркий хоккей, который, я думаю, понравился болельщикам. Обе команды играли с шайбой, было много комбинаций. Мы допустили три ошибки, за которые нас соперник наказал. Втроем в хоккее выиграть конечно можно, но очень сложно. Делаем выводы и готовимся к следующей игре», — приводит слова Ротенберга официальный сайт КХЛ.

«Торпедо» обошло СКА в турнирной таблице Западной конференции, поднявшись на четвертое место. У обеих команд по 55 набранных очков.