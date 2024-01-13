«Амур» сыграет с «Авангардом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 13 января. Матч пройдет в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум-Арена» в Хабаровске и начнется в 10.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Амур» — «Авангард» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «КХЛ Prime», а также за игрой можно следить на официальном сайте КХЛ. Матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Для жителей Хабаровска трансляция будет доступна на телеканале «Губерния». Начало эфира — 16.50 по местному времени. Жители Омска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «12». Трансляция — в 12.45 по местному времени.

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