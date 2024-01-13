«Амур» — «Авангард»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ
«Амур» сыграет с «Авангардом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 13 января. Матч пройдет в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум-Арена» в Хабаровске и начнется в 10.00 по московскому времени.
За ключевыми событиями встречи «Амур» — «Авангард» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «КХЛ Prime», а также за игрой можно следить на официальном сайте КХЛ. Матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.
Для жителей Хабаровска трансляция будет доступна на телеканале «Губерния». Начало эфира — 16.50 по местному времени. Жители Омска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «12». Трансляция — в 12.45 по местному времени.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|51
|33
|18
|72
|2
|Авангард
|49
|33
|16
|69
|3
|Сал. Юлаев
|49
|30
|19
|63
|4
|Трактор
|51
|28
|23
|61
|5
|Автомобилист
|51
|28
|23
|61
|6
|Лада
|51
|24
|27
|59
|7
|Ак Барс
|49
|28
|21
|58
|8
|Сибирь
|51
|23
|28
|55
|9
|Нефтехимик
|51
|21
|30
|51
|10
|Амур
|49
|21
|28
|50
|11
|Барыс
|49
|16
|33
|40
|12
|Адмирал
|49
|14
|35
|39
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|49
|33
|16
|70
|2
|Динамо М
|50
|33
|17
|70
|3
|СКА
|50
|33
|17
|68
|4
|Спартак
|51
|30
|21
|67
|5
|Торпедо
|49
|29
|20
|61
|6
|ЦСКА
|49
|26
|23
|56
|7
|Северсталь
|49
|24
|25
|55
|8
|Динамо Мн
|48
|21
|27
|47
|9
|Куньлунь РС
|51
|16
|35
|38
|10
|Витязь
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
|13.01
|10:00
|
Амур – Авангард
|- : -
|13.01
|14:30
|
Автомобилист – Лада
|- : -
|13.01
|18:00
|
Динамо М – Торпедо
|- : -