Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ и ответил на вопросы журналистов.

— По настрою нет вопросов к ребятам, — сказал Ротенберг. — В раздевалке обсудили причины поражения. Мы не имеем права проигрывать дома. Будем работать над ошибками. Самая главная игра для нас — следующая.

— С чем связываете то, что СКА лучше играет на выезде, чем дома? Это уже 10 поражение на родном льду.

— Мы лучшая команда на выезде. Есть много деталей, мы это обсуждали много раз с игроками. Это связано с разными факторами. Мы обязаны выигрывать под давлением. Когда играем дома, хоккеисты понимают причины и как надо правильно готовиться к матчам. Мы обсуждали это с ребятами. Вместе мы найдем решение, чтобы еще лучше готовиться к играм. Мы планируем выигрывать каждый матч дома. Сейчас надо посмотреть на себя в зеркало, найти эти причины и двигаться вперед.

— Комаров пропустил сегодня матч из-за выхода Хуснутдинова?

— Комаров временно не играет. У него есть вопросы по здоровью. Надеемся, что он сыграет в следующем матче.

40-летний российский специалист также высказался об отмененной заброшенной шайбе питерцев в ворота казанцев.

— Была ли на ваш взгляд помеха вратарю, когда забивал Евгений Кетов?

— Я разговаривал после момента с главным арбитром. Мне сказали, что ситуация была пятьдесят на пятьдесят. Они приняли такое решение. Нам в лиге всегда говорят, что такие моменты засчитывают обычно в пользу атакующей команды. Но это решение главных арбитров — мы его уважаем. В нашем понимании это больше гол, чем помеха вратарю. Но надо смотреть детали. Это хоккей, такие ситуации случаются. Надеемся, в будущем ситуация сложится в нашу пользу.