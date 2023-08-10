Ротенберг назвал предварительную дату прощального матча экс-форварда СКА Кетова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что клуб планирует организовать прощальный матч экс-форварда армейцев Евгения Кетова.

«Мы обсуждали прощальный матч Кетова. Это очень важно. Евгений внес огромный вклад в победы СКА. Это легенда нашего клуба. Мы однозначно сделаем прощальный матч. Надо только выбрать дату. Возможно, это будет 9 декабря. Это предварительная дата, которую мы еще обсудим», — сказал Ротенберг.

В апреле 2023 года стало известно, что 37-летний Кетов завершил игровую карьеру. Он провел в СКА десять сезонов. За это время Кетов завоевал два Кубка Гагарина, стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок континента, стал серебряным призером чемпионата КХЛ и шесть раз выигрывал бронзовые медали.