Роман Старченко: «Победная серия придает «Барысу» уверенности в себе»

Нападающий «Барыса» Роман Старченко прокомментировал победу над «Сибирью» (2:0) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.



— «Сибирь» — хорошая команда, мы знали, что они мощно начинают, — цитирует Старченко официальный сайт КХЛ. — Важно было перетерпеть этот отрезок, а потом играть в свою игру. Во втором периоде хорошо владели шайбой, двигались, накладывали одну смену на другую, не давали сопернику выйти из зоны. Мы сегодня были лучше в командой игре. Победная серия придает нам уверенности в себе.

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