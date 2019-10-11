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Роман Старченко: «Победная серия придает «Барысу» уверенности в себе»

20:34
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Нападающий «Барыса» Роман Старченко прокомментировал победу над «Сибирью» (2:0) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

— «Сибирь» — хорошая команда, мы знали, что они мощно начинают, — цитирует Старченко официальный сайт КХЛ. — Важно было перетерпеть этот отрезок, а потом играть в свою игру. Во втором периоде хорошо владели шайбой, двигались, накладывали одну смену на другую, не давали сопернику выйти из зоны. Мы сегодня были лучше в командой игре. Победная серия придает нам уверенности в себе.

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/

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