Роман Ротенберг считает Кубок Континента КХЛ очень важным трофеем для СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал то, что команда досрочно выиграла регулярный чемпионат КХЛ. Это произошло после того, как ЦСКА дома проиграл «Локомотиву» (1:4).

«Кубок Континента имени Виктора Тихонова — очень важный трофей для нас. СКА был основан в 1946 году, недавно клуб отпраздновал 76-летие, и это третья наша победа в регулярных сезонах Спасибо за поддержку нашим болельщикам — они помогали нам побеждать и в Ледовом, и на выездах. Огромная благодарность ПАО «Газпром» и другим нашим партнерам, которые дают нам возможность показывать самые лучше результаты здесь и сейчас.

В статусе обладателей Кубка Континента мы обязаны играть еще лучше, показывать максимум того, на что способны. Все в команде понимают: самое главное начнется в плей-офф», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

СКА в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Континента, рекордсменом является ЦСКА, который шесть раз выигрывал трофей.