Глава штаба и вице-президент СКА Роман Ротенберг после матча с «Ак Барсом» (2:3 Б) рассказал о том, почему он решил встать на тренерский мостик в качестве и.о. главного тренера

— Что подтолкнуло встать на скамейку? Ситуация сложилась таким образом, — сказал Ротенберг. — Если вы изучали мою биографию, я с трех лет в спорте. У меня отец — тренер. В хоккее я с 10 лет. Понимал всю ситуацию, но был уверен в наших игроках. Мы долго их готовили — это заслуга всей системы и всех тренеров. Последние пять лет я погружен во все процессы в СКА, прекрасно понимаю, как все происходит. Сегодня мы увидели, что идем в правильном направлении.

Разовая ли это акция? Мы не будем раскрывать все секреты. Мы работаем таким образом уже давно. У нас есть штаб, мы собираем информацию, обмениваемся мнениями, изучаем опыт других стран, команд. Это долгие годы подготовки. Мы показали, что у нас большое будущее. Главное — играть, чтобы наши болельщики и партнеры могли видеть, что мы делаем. (Михаил Скрыль)