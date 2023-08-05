Ротенберг: «Давайте подумаем вместе, как убрать грязь из хоккея»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что защитник Иван Ремезовский получил травму в матче турнира Sochi Hockey Open с «Авангардом» (5:1).
— Сегодня Ремезовский, игрок 2005 года рождения, один из сильнейших защитников своего года получил серьезную травму. А Танков пропустил весь прошлый сезон. Есть вопросы, почему у нас молодые игроки, которые должны играть в хоккей, лежат в больнице. Надо подумать, как действовать всем вместе, чтобы молодые играли, а не находились в больнице. Надо делать выводы. Мы говорим о новых правилах. В чем они заключаются? Чтобы хоккей стал чище. В то же время продолжаются травмы молодых игроков. Давайте вспомним травму Мичкова в прошлом сезоне на турнире в Сочи. Он не играл полгода. Давайте подумаем вместе, как убрать грязь из хоккея.
Ранее Ротенберг назвал причины поражения СКА от «Авангарда».
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ЦСКА – Ак Барс
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