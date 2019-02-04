Рижское "Динамо" проиграло "Словану" в гостевом матче

Рижское "Динамо" уступило "Словану" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:2. Заброшенными шайбами в составе словацкого клуба отметились Марек Слобода и Джефф Таффе.

"Динамо" занимает 9-е место в Западной конференции, имея в активе 54 очка. "Слован" с 31 баллом располагается на последней строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - "Динамо" (Рига) - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Слобода - 2, 14:46 - 1:0. Редлихс - 7 (бол., Майоне, Виделль), 23:41 - 1:1. Тэйфф - 11 (Бэйли, Червены), 34:33 - 2:1.

Вратари: Штепанек (34:22 - 34:33) - Билялов.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 29 (13+9+7) - 19 (10+6+3).

Судьи: Морозов, Цыплаков.

4 февраля. Братислава. "Словнафт-Арена". 4403 зрителя.

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