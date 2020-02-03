Рижское «Динамо» потерпело в КХЛ 10-е поражение подряд

Рижское «Динамо» на домашней арене проиграло финскому «Йокериту» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:4 (0:3, 1:0, 1:1).

Клуб из Латвии потерял шансы на выход в плей-офф, проиграв 10-й матч подряд. «Йокерит» гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)

Голы: Регин — 16 (бол., О`Нилл, Эронен), 10:37 — 0:1. Контиола — 10 (Лев), 12:22 — 0:2. Контиола — 11 (Хаапала), 15:02 — 0:3. Редлихс — 6 (Эштон), 34:56 — 1:3. Павлов — 4 (Майоне, Липсбергс), 45:24 — 2:3. Мозес — 7 (Регин, Лехтонен), 51:44 — 2:4.

Вратари: Салак (55:00 — 55:30) — Калниньш.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (13+8+7) — 31 (12+9+10).

Судьи: Морозов, Сидоренко.

3 февраля. Рига. «Арена Рига».