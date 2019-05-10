Рекордсмен "Автомобилиста" Симаков завершил карьеру и будет работать тренером

Лучший бомбардир "Автомобилиста" в КХЛ Алексей Симаков завершил карьеру игрока и начинает карьеру тренера. Он назначен ассистентом главного тренера "Горняка" Олега Леонтьева.

Всего за "Автомобилист" Симаков провел 347 матчей, в которых набрал 178 (45+133) очков. Это лучший показатель среди игроков "Автомобилиста" за историю выступления в КХЛ.

​Профессиональную карьеру Симаков начинал в "Динамо-Энергии". С 2002 по 2006 год играл в "Нефтехимике", затем два сезона в ЦСКА. В КХЛ в 2008 году начал играть в составе питерского СКА, затем перешел в магнитогорский "Металлург", а завершил сезон в ЦСКА. В 2009 году Алексей вернулся в Екатеринбург и помог "Автомобилисту" в дебютный год попасть в плей-офф КХЛ. Следующие два года выступал за "Нефтехимик" и "Югру". С 2012 года шесть лет играл в "Автомобилисте.

⚡️Алексей Симаков начнет тренерскую карьеру в фарм-клубе “Автомобилиста”



• Лучший бомбардир “Автомобилиста” в КХЛ завершил карьеру игрока и начинает карьеру тренера. Алексей Симаков назначен ассистентом главного тренера “Горняка” Олега Леонтьева.https://t.co/9U0m6gfyEI pic.twitter.com/9wccdQ1gUr – ХК "Автомобилист" (@IHCAvtomobilist) 10 мая 2019 г.