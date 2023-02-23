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Сегодня, 07:03

Разин: «Для «Северстали» этот матч с «Торпедо» был подготовкой к плей-офф»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над «Торпедо» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Хороший соперник, хорошие скорости, хорошая поддержка трибун, из-за которой порой сложно докричаться до хоккеистов. Из шести игр с «Торпедо» четыре закончились в овертайме. Все игры прошли в напряженной борьбе, поэтому я доволен содержанием игры и победой. Для нас этот матч был подготовкой к плей-офф. Дали отдохнуть многим ребятам, решили проверить тех, кто играл мало, и они сыграли хорошо. Плей-офф — это такое время, когда хоккеисты получают травмы, и приходится варьировать сочетания. У «Северстали» нет таких «стопроцентных» сочетаний, как, например, у «Торпедо» тройка Гончарук — Кручинин — Коваленко. Шесть матчей с «Торпедо» были так распределены по сезону, что даже было время соскучиться. То, что в плей-офф маловероятно, что мы опять сыграем друг с другом, не обрадовало и не расстроило. Как есть — так есть. На нашем месте выбирать соперника смысла нет. Если попадем на ЦСКА, то на нас давить ничего не будет. Против «Торпедо» изначально был бы шанс обыграть. У нас есть опыт. Мы два года играли с «Динамо». Поэтому ЦСКА или «Локомотив»... Да и у «Торпедо» еще шансы есть. Мы же ещё с ЦСКА дома играем. Каждый тур всё меняется», — цитирует пресс-служба лиги Разина.

«Северсталь» идет на 7-м месте в Западной конференции КХЛ с 73 очками в 66 матчах. «Торпедо» на четвертой строчке с 89 очками в 66 играх.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/22/510227.html
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КХЛ
ХК Северсталь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Андрей Разин
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