Воробьев: «Сломали игру необязательными удалениями»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:4 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Два первых периода были хорошими для нас, в конце второго и в третьем мы сломали игру необязательными удалениями. В этом и была разница. Когда играли пять на три, не хватило завершающего броска. Выводили Дронова на бросок, но все было заблокировано. Осталось немного времени до плей-офф. Будем смотреть, как совместить это все — нам и результат нужен, и подготовиться к плей-офф тоже надо», — цитирует пресс-служба лиги Воробьева.
«Нефтехимик» набрал 70 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции, а «Металлург» — 6-й с 80 очками.
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