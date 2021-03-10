Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от серии первого раунда плей-офф против «Динамо». Команда из Череповца уступила в пяти матчах (1-4).

— Хочется поздравить «Динамо» с победой. С выходом в следующий круг. Хорошая команда, хорошие лидеры, проявили себя. Особенно череповецкие ребята. Молодцы. Нашей команде жалко упускать такую серию. Дома две игры, которые должны были выигрывать, обязаны выигрывать. Сегодня жалко, что за пять секунд попали в штангу. Скажем так, серия упущенных возможностей. Как я сказал сейчас ребятам в раздевалке: «Вы стали на год опытнее, на год мастеровитее».

Если в прошлом году мы заняли десятое место, то в этом году команда уверенно вошла в плей-офф. Поступательное движение есть. К сожалению, сезон приходится на такой ноте заканчивать. Жалко. Все ребята с опущенными головами, это грустно.

— Чем вам запомнился этот сезон? Вы довольны ребятами?

— Я не хвалю потому, что не хочется сглазить. Похвалил одного — он раз потерялся немножко. Хочется подстегивать, подбадривать. Ребята молодцы, сейчас можно об этом говорить. Мы задачу на сезон очень уверенно выполнили, вышли с шестого места. Многие не ожидали, что мы с такого места войдем в плей-офф. Многие за два с половиной года собирались, практически их никто не знал. Взять тоже же Адамчука, который играл в ВХЛ. Хороший сезон провел. Кодола, Петунин. Их мало, кто знал. Петунин у нас был лидером. Вовченко, наверное, лучший сезон провел. Хотя по тому, как они выходили на лед — они играли не с сильнейшими соперниками. Они третьими выходили. Морозов, Гераськин, Капустин, Лишка, боюсь забыть — они лучший сезон выдали. Молодежь сильно добавила. Гуслистов особенно рекорд ставил. Казаков, Рогов. Все набрали первые очки, забили голы. Прогресс у команды большой. Подъяпольский хороший плей-офф провел. Он выложился в третьей игре, очень много эмоций отдал. Это читалось, что после таких игр можно в яму уйти. Жалко, что мы ту игру проиграли.

— Можно как-то уровень мастерства Шипачева и его бригады нивелировать? Либо они всегда будут забивать, как бы тренерский штаб ни готовился?

— Как не готовился? Большинство — использование одного лишнего игрока. Когда люди обладают хорошей техникой, игровым мышлением. Тут разбирай — не разбирай, если у человека, например, у Шипачева пять вариантов продолжения атаки, он один да найдет. Тут хоть все разбирай. Сегодня мы три раза выстояли втроем. Мы разбирали это. Вот сегодня выстояли. Если у людей, все в порядке, можно все разобрать по мелочам, но люди играют головой. Они видят, кто кого перекрывает, кто куда идет.