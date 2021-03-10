Крикунов поделился ожиданиями от серии против СКА

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов рассказал, с каким настроем команда подойдет к серии второго раунда плей-офф КХЛ против СКА.

— Какие мысли перед СКА?

— В плей-офф будет другой хоккей, то, что мы выиграли четыре игры в регулярке — ни о чем не говорит, — цитирует тренера сайт «Динамо».

— На СКА проще настроиться?

— Игроков не надо будет настраивать. Они сами свою голову на место поставят.