Крикунов поделился ожиданиями от серии против СКА
23:14
Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов рассказал, с каким настроем команда подойдет к серии второго раунда плей-офф КХЛ против СКА.
— Какие мысли перед СКА?
— В плей-офф будет другой хоккей, то, что мы выиграли четыре игры в регулярке — ни о чем не говорит, — цитирует тренера сайт «Динамо».
— На СКА проще настроиться?
— Игроков не надо будет настраивать. Они сами свою голову на место поставят.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/148139-vladimir_krikunov____so__ska_igrokov_ne__nado_budet_nastraivat___
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