Разин о поражении от «Трактора»: «Когда забиваешь один гол, тяжело выиграть»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:2 Б).

«Матч забывается — результат остается. Очень много моментов создали, но, когда забиваешь один гол, тяжело выиграть. Играли «пять на три», «четыре на три», у нас был буллит в овертайме... Все, что можно. Но, если не забиваешь, результат такой и получается. Тем не менее я командой доволен, ребята старались. Все приходит через работу», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» после 4 матчей занимает 11-е место в Западной конференции, имея в активе 3 очка. «Трактор» с 7 очками — на второй строчке Востока.