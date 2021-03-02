«Динамо» с минимальным счетом победило «Северсталь», Яшкин забил гол

Гол нападающего Дмитрия Яшкина принес «Динамо» победу в матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Северстали». Московский клуб одержал победу с минимальным счетом — 1:0.

Москвичи повели в серии до четырех побед с аналогичным счетом — 1:0.

Хоккей. КХЛ. Плей-офф

Западная конференция. 1/4 финала

Первый матч

«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Яшкин — 1 (Шипачев, Волков), 22:17 — 1:0.

Вратари: Еременко — Подъяпольский (59:07).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 36 (18+13+5) — 27 (9+7+11).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

Счет в серии: 1-0.

2 марта. Москва. «ВТБ Арена». 3601 зритель.