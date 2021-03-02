«Динамо» с минимальным счетом победило «Северсталь», Яшкин забил гол
21:51
Гол нападающего Дмитрия Яшкина принес «Динамо» победу в матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Северстали». Московский клуб одержал победу с минимальным счетом — 1:0.
Москвичи повели в серии до четырех побед с аналогичным счетом — 1:0.
Хоккей. КХЛ. Плей-офф
Западная конференция. 1/4 финала
Первый матч
«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Яшкин — 1 (Шипачев, Волков), 22:17 — 1:0.
Вратари: Еременко — Подъяпольский (59:07).
Штраф: 12 — 12.
Броски: 36 (18+13+5) — 27 (9+7+11).
Судьи: Бондарь, Гашилов.
Счет в серии: 1-0.
2 марта. Москва. «ВТБ Арена». 3601 зритель.
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