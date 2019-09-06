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Рафик Якубов — об аренде игроков в КХЛ: «Теперь руководителям не придется темнить и искать скрытые ходы»

17:46
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что голосовал за легализацию аренды игроков в КХЛ.

— Мы голосовали за аренду, — цитирует функционера официальный сайт КХЛ. — Зачастую бывает, что хоккеист уже перерос уровень ВХЛ, но пока чуть-чуть не дотягивает до того, чтобы выступать за «Ак Барс» в КХЛ. И здесь аренда — очень полезный инструмент для развития игрока. Конечно, необходимы жесткие ограничения: количество и возраст хоккеистов, которых можно отдать в аренду. Теперь руководителям не придется темнить и искать скрытые ходы, чтобы совершать подобные сделки. КХЛ станет еще более открытой с принятием данного решения.

Идея с «полом зарплат» тоже хорошая, так как она сделает уровень команд в КХЛ более ровным, разница между богатыми и бедными клубами сократится. А это, в свою очередь, повысит конкуренцию в КХЛ.

Все — о КХЛ: статьи, турнирные таблицы, результаты матчей

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/09/06/455758.html

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