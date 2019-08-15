Рафаил Ишматов: «Торопиться с выводами после сочинских выступлений СКА я бы не стал»

Экс-главный тренер СКА? Рафаил Ишматов считает, что делать выводы после выступлений его бывшей команды на турнире в Сочи не стоит. Клуб из Санкт-Петербурга занял последнее место.

— Из команды ушло не так много ключевых игроков, но и Дацюк, и Гусев, и Шестёркин, и Прохоркин играли значимые роли, — цитируют «Известия» Ишматова. — Пришедшие новички — хоккеисты достаточно высокого уровня, но их еще надо встроить в игру, подобрать для них оптимальных партнеров по звеньям. Для таких поисков и нужны предсезонные турниры, поэтому торопиться с выводами после сочинских выступлений СКА я бы не стал. Эта неудача неприятная, но реальный результат работы тренеров мы увидим только в ходе сезона.

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